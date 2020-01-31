الجمهورية: دياب يترأس اليوم ورشة اقتصادية بحضور رؤساء الهيئات الاقتصادية

علمت "​الجمهورية​" انّ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ سيترأس قبل ظهر اليوم الورشة الإقتصادية التي سيشارك فيها، الى جانب الوزراء المختصّين، رؤساء ​الهيئات الإقتصادية​ من غرف التجارة و​الصناعة​ في ​لبنان​ و​جمعية الصناعيين​ بهدف وضع التصور النهائي لسبل مواجهة متطلباتها التي يمكن ان تساهم في إحياء الحركة الاقتصادية والانتاجية وتوفير ​الدولار​ المدعوم لاستيراد المواد الأولية المكمّلة للصناعة الوطنية، وإعادة إطلاق الحركة الصناعية، وتشجيع ​الصادرات​ اللبنانية بعد توفير حاجات السوق المحلية من الصناعة الوطنية.

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