مصادر الجمهورية: اجتماع القاهرة غدا يأتي في اكثر اللحظات العربية دقة

أوضحت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" انّ "اجتماع ​جامعة الدول العربية​ على مستوى وزراء الخارجية في ​القاهرة​ غدا، يأتي في اكثر اللحظات العربية دقة و​حساسية​، ويفترض ان تكون أولويته، هي التوحّد والتحصّن خلف الموقف الفلسطيني الذي يبدو موحداً بكل ​الفصائل الفلسطينية​ على رفض "​صفقة القرن​" في اعتبارها تنهي فلسطين كلياً، وتعطي ​إسرائيل​ "الحق" بإعدامها وإبقاء ​الشعب الفلسطيني​ مُشتتاً، عبر إلغاء ​حق العودة​ المنصوص عنه في القرار الدولي 194 الصادر عام 1949". إضغط للمزيد

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