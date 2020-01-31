التحكم المروري: حركة مرور كثيفة من النقاش باتجاه جل الديب لنهر الموت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن​ الداخلي عن حركة سير كثيفة تسجّل من ​النقاش​ باتجاه ​جل الديب​ وصولا الى ​نهر الموت​، وحركة سير كثيفة أيضاً من المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولاً الى نفق سليم سلام. إضغط للمزيد

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