جابر: الثقة للحكومة مؤمنة وما حصل في جلسة الموازنة يحمل على القلق

اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر، أن "الثقة للحكومة مؤمنة افتراضيا بالنواب الـ69. الذين سموا حسان دياب رئيسا للحكومة، وبات لهم ممثلون فيها". وقال: "ما حصل في جلسة الموازنة يحمل على القلق لأن بعض المشاركين في الحكومة قاطعوا الجلسة".
ودعا جابر في حديث صحفي إلى "الأخذ بعين الاعتبار أن عدم نيل الحكومة الثقة يوجه ضربة للبلد، لأن دستور الطائف وضع كل القرارات بيد الحكومة، سيما وأننا نعاني من أزمات مصرفية ومالية ونقدية واقتصادية، كلّها تحتاج إلى علاج سريع ولا يمكن للعلاج أن يبدأ إلا مع حكومة تنال ثقة البرلمان".
ورأى أنه "إذا طارت هذه الحكومة يدخل البلد في نفق مظلم"، قائلاً: "إن جميع السفراء الذين يلتقون رئيس الحكومة، يبدون استعداد بلادهم لمساعدة لبنان شرط البدء بعملية إصلاح شاملة".
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