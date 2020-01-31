الرئيس الكولومبي: نرفض استئناف العلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا

رفض الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، مقترح الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى أنه "لا نرى إمكانيات كثيرة لتوفير الخدمات القنصلية وغيرها في ​فنزويلا​ بسبب الاعتداءات المستمرة من قبل الدكتاتورية ضد الكثير من الدول التي ترفضها".

وكان مادورو قد اقترح عودة العلاقات القنصلية بين بلاده و​كولومبيا​، على خلفية قضية عالقة بين البلدين، حيث تطالب كولومبيا بتسليم السناتورة الكولومبية السابقة آيدا مرلانو، المطلوبة في وطنها بتهم تقديم الرشاوى للناخبين وشراء أصواتهم عام 2018، والتي تم توقيفها في فنزويلا هذا الشهر بعد هروبها من كولومبيا.

تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا قطعت العلاقات مع كولومبيا في شباط الماضي بعد اعتراف كولومبيا بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ رئيساً للجمهورية، ومساعدته على نقل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا دون موافقة كاراكاس.