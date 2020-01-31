حكومة روسيا تنفي تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو

نفى مكتب نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ في ​موسكو​. ولفت إلى انه "سيعقد الفريق المختص بالتعامل مع فيروس كورونا اليوم اجتماعا لبحث اتخاذ تدابير إضافية للوقاية ومكافحة فيروس كورونا على الأراضي الروسية".

كما أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان في بيان أن المعلومات التي نشرت في بعض وسائل الإعلام بشأن تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في موسكو، لم تتأكد.

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا علّقت إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار الفيروس التاجي في جمهورية الصين.