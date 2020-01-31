وفاة 43 شخصا جراء فيروس "كورونا" بالصين خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن وفاة 43 شخصا جراء فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.
ويكون بذلك قد ارتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 213 بنهاية الخميس، حسبما أوضحت اللجنة الوطنية، التي أشارت إلى اكتشاف 1982 حالة إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين إلى 9692.
ووقعت 42 من الوفيات في مقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، فيما سجلت حالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمال شرقية المتاخمة للحدود الروسي.
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