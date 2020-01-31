عقدت القمة الثامنة للجنة العليا للإتحاد الإفريقي إجتماعاً لها في العاصمة الكونغولية، برازافيل، لمناقشة وضع ليبيا، والتي يشارك فيها بعض رؤساء وحكومات دول القارة السمراء.
وأعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، أن" القمة ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين على ضوء مؤتمر برلين"، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا قد دخل" مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العليا للإتحاد الإفريقي تنعقد في الكونغو لمناقشة أوضاع ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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