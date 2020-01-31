اللجنة العليا للإتحاد الإفريقي تنعقد في الكونغو لمناقشة أوضاع ليبيا

عقدت القمة الثامنة للجنة العليا للإتحاد الإفريقي إجتماعاً لها في العاصمة الكونغولية، برازافيل، لمناقشة وضع ​ليبيا​، والتي يشارك فيها بعض رؤساء وحكومات دول القارة السمراء.

وأعلن وزير الخارجية الكونغولي، جان كلود جاكوسو، أن" القمة ستعنى بصياغة مقترحات تضع حدا للأزمة بين الإخوة الليبيين على ضوء ​مؤتمر برلين​"، لافتا إلى أن الوضع في ليبيا قد دخل" مرحلة تحول مثيرة للقلق للغاية".