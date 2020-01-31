اسبر: الولايات المتحدة لن تسحب كل قواتها من أفريقيا

اعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة لن تسحب كل قواتها من أفريقيا. وقال: "أعلم أن هذا يشكل مصدر قلق للكثيرين. لكن أقول مجددا إننا لم نتخذ قرارات بعد".
يذكر انه لدى الولايات المتحدة حاليا نحو 6000 جندي في أفريقيا وأثارت إمكانية خفض العدد قلق فرنسا التي تعتمد على القدرات المخابراتية واللوجستية الأميركية لبعثتها التي يبلغ قوامها 4500 جندي في منطقة الساحل.
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