الخارجية الروسية: لافروف يزور فنزويلا في 7 شباط

أعلنت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أن "وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ سيزور ​فنزويلا​ في 7 شباط المقبل، حيث سيلتقي الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​". وأشارت إلى أنه "سيتم خلال الزيارة تبادل الآراء حول الوضع في فنزويلا، وآفاق العثور على حلول سياسية للخلافات الداخلية في فيها، على أساس ​الحوار الوطني​ الشامل في إطار ​الدستور​ ودون تدخل تخريبي أو بالقوة من الخارج". إضغط للمزيد

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