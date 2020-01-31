حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم الجمعة

لفتت ​غرفة التحكم المروري​ الى ان ​طريق ترشيش زحلة​ سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية. واشارت الى ان ​طريق ضهر البيدر​ سالكة امام جميع المركبات حالياً. وذكرت بأن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج: عيناتا الارز، تنورين اللقلوق، تنورين حدث الجبة، افقا العاقورة، حدث بعلبك عيون السيمان، معاصر الشوف كفريا وجرد مربين الهرمل. واوضحت بأن الطرقات السالكة للسيارات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية هي "فاريا كفرذبيان، بشري الارز حتى المصعد الكهربائي، تنورين التحتا تنورين الفوقا، القموعة القبيات ومرجحين الهرمل.

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