جونسون: بريكست بداية لمرحلة من التجديد









اسماء السيد - لندن: سيُشكّل خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي الجمعة "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى البلاد، بحسب ما جاء في مقتطفات من خطاب يُوجّهه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمّة الساعة 22,00 ت غ قبل ساعة من الخروج التاريخي لبريطانيا من الاتّحاد.

ويُضيف جونسون بحسب المقتطفات التي وزّعها مكتبه "إنّها ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديدٍ حقيقيّ ولتغيير وطنيّ".

وسيجتمع جونسون مع وزرائه الجمعة في ساندرلاند بشمال شرق انكلترا.

وقد بدأ العد العكسي للخروج من الاتحاد الذي سيتم رسميا الجمعة الساعة 23:00 ت.غ، بعد ثلاثة أعوام ونصف عام من أزمة أطاحت برئيسَي وزراء.

وتبدأ بالنسبة الى المملكة فترة دقيقة لاعادة بناء العلاقات التجارية خصوصا مع كتلة الاتحاد الاوروبي، ولكن أيضا مع القوى الكبرى الأخرى، وأولها الولايات المتحدة.