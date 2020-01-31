الولايات المتحدة توصي رعاياها بعدم السفر إلى الصين









اسماء السيد - واشنطن: أوصت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الخميس المواطنين الأميركيّين بـ"عدم السفر" إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى بـ213 شخصًا.

وقالت الوزارة إنّ على الأميركيّين "الموجودين حاليًا في الصين درس إمكانيّة مغادرة البلاد باستخدام الوسائل التجاريّة".

كما طلبت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، من جميع الموظّفين غير الأساسيّين في الإدارة الأميركيّة تأجيل سفرهم إلى الصين بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترمب إن فيروس كورونا، من المرجح ألا يكون له تأثير يذكر على الاقتصاد الأميركي.

وأبلغ لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني شبكة فوكس بيزنس "لا نتوقع تأثيرا مهما على اقتصادنا".

ومن المتوقع أن يكون لفيروس كورونا تأثير سلبي حاد على اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وقال كودلو إن الولايات المتحدة مستعدة للمساعدة، لكنه أضاف أنه لا ينبغي لبكين أن تتوقع إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية.

ومضى قائلا "هذان أمران منفصلان... هذا منفصل تماما عن قضايا التجارة أو الأمور المرتبطة بها".

وذكّرت الوزارة بأن منظّمة الصحة العالميّة أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ فيروس كورونا المستجدّ بات يُشكّل "حال طوارئ صحّية ذات بُعد دولي".

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسب ما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 213.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.