دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الذهب يصعد مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل مخاوف فيروس كورونا

(رويترز) - واصل الذهب يوم الخميس مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على شراء أصول الملاذ الآمن بسبب تنامي المخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المتركز في الصين على نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1579.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد 0.7 بالمئة يوم الأربعاء، بينما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1578.60 دولار.

وتراجعت الأسهم في أنحاء العالم، بينما انخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية البالغ أجلها عشر سنوات مقتربة من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية البالغ أجلها عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وقال خبير اقتصادي حكومي في الصين يوم الأربعاء إن نمو اقتصاد البلاد ربما يتراجع خمسة بالمئة أو حتى أكثر بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 170 شخصا حتى الآن وانتشر إلى ما يزيد عن عشر دول.

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واعترف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بخطر وقوع تباطؤ في الصين في الأمد القصير بسبب الفيروس، بما في ذلك الولايات المتحدة، وذلك في مؤتمر صحفي أعقب قرار البنك الذي كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويُعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتعتزم منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع يوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان تفشي الفيروس يشكل حالة طوارئ عالمية.

كما يترقب المستثمرون أيضا قرارا بشأن السياسة النقدية من المقرر أن يصدره بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس، إذ يبدو أن البنك المركزي يقترب من خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات.

ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة حيازة المعدن النفيس دون عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2284.08 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2582.19 دولار في العشرين من يناير كانون الثاني جراء مخاوف تتعلق بالإمدادات.

وقالت نوريلسك نيكل الروسية يوم الأربعاء إن صندوقها العالمي للبلاديوم سيقدم ثلاثة أطنان من سبائك البلاديوم إلى السوق من مخزونها الحالي لتوفير حالة من الارتياح في الأمد القصير في ظل شح الإمدادات.

وزادت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.72 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 968.62 دولار.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)