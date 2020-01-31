كيف تحولت «ووهان» الصينية ذات الـ11 مليون نسمة لمدينة أشباح؟

دبي - بواسطة محمد فارس نقلت صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، عن سائحة أمريكية مقاطع فيديو مصورة لمدينة «ووهان» في الصين بعد فرض الحجر الصحي عليها بسبب انتشار فيروس «كورونا» الجديد. وتظهر المدينة بشوارع مهجورة رغم وجود 11 مليون شخص يسكنون بها حتى اللحظة. يذكر أن الصين أعلنت الحجر الصحي للمدينة موطن الفيروس، وعزلت عن جميع السكك الحديدية والنقل البري والجوي، لاحتواء الفيروس الذي ترتفع حصيلة ضحاياه يوما بعد يوم. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.