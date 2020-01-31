الصحة العالمية تعلن الطوارئ بشأن فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters شعار منظمة الصحة العالمية

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وأعلن تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

إلا أنها قالت إنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

وقال أدهانوم إن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.

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مقدم من سكاى نيوز