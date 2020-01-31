شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتغيير اسم جامعة "جنوب الوادي" إلى "قنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمود عبد السلام، عضو مجلس النواب بتغيير اسم جامعة جنوب الوادي إلى اسم "جامعة قنا"، بعد انفصال جامعتي سوهاج وأسوان والأقصر والبحر الأحمر، وأصبح كل محافظة لها جامعتها المستقلة وباسم ذات المحافظة.

وقال عبد السلام في اقتراح برغبة مقدم منه إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان في ضوء المادتين (133) و(234) من اللائحة الداخلية للبرلمان، إن جامعة جنوب الوادي سميت بهذا الاسم منذ إنشائها بسبب أنها جامعة تشمل جميع محافظات جنوب الوادي ومقرها محافظة قنا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بعد عدة سنوات صدر قرار بإنشاء جامعة سوهاج ثم قرار بإنشاء جامعة أسوان ثم جامعة الأقصر، وأيضًا جامعة البحر الأحمر، ما يستلزم تغيير اسم جامعة جنوب الوادي علي غرار ذلك إلي جامعة قنا.

وفي هذا الإطار شدد البرلماني على مناقشة الاقتراح المقدم منه بحضور وزراء التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التنمية المحلية اللواء محمد شعراوي، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ورئيس الجهاز للتنظيم والادارة الدكتور صالح الشيخ.

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جدير بالذكر أن المادة 234 من اللائحة الداخلية للبرلمان منحت الحق لكل عضو لإبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

وحسب المادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرًا مخالفًا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.