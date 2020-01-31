شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى يطالب بهيئة مستقلة تضم مكاتب الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إيهاب غطاطى، إن مكاتب الشهر العقارى تعانى من الإهمال الشديد وغياب الرؤية للتطوير الشامل، ما ينعكس أثره على الخدمة المقدمة للمواطنين، وعلى الرغم من الثورة التكنولوجية التي تسعى الحكومة لتطبيقها وتعميمها على كل الخدمات المقدمة إلا أن الشهر العقاري يعانى بشدة، ولا يسير في طريق مواكبة كل هذه التطورات، متابعًا: "لو عندك مشوار للشهر العقاري تأكد أن اليوم هيضيع عليك هناك".

وأوضح غطاطى، أنه تقدم بالعديد من الطلبات والمذكرات الخاصة بتطوير مكاتب الشهر العقارى فى نطاق الهرم، وذلك منذ أول يوم عمل للبرلمان، مؤكدا أن محصلة هذه الطلبات جميعها "صفر"، حيث لم يشهد أيًا من هذه المكاتب تطويرًا أو تجديدًا، ومعاناة المواطنين قائمة، ما يعنى أن الوزارة تفتقر لوضع رؤية وخطة للتطوير الشامل، على الرغم من إعلانها قبل ذلك أنها تمتلك الرؤية للنهوض بالمكاتب والبدء فى تطبيقها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يوجد سبب جوهري أن تظل مكاتب الشهر العقارى تابعة لوزارة العدل، خاصة أنها لم تقدم جديدًا فى واحد من أبرز القطاعات الخدمية المرتبط بالمواطنين ارتباطًا مباشرًا، ما يعنى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة تضم مكاتب الشهر العقارى، ولا مانع أن تتبع وزارة التخطيط حال إن رأى أعضاء البرلمان ذلك بشكل مؤقت، ولكن لابد أن تنفصل المكاتب عن وزارة العدل نهائيًا، ولا يعد للوزارة صلة بها لا من قريب أو بعيد.

وأضاف غطاطى، أن مشروع قانون التسجيل العقارى الذى متوقع أن يخرج للنور خلال الأيام المقبلة، لابد أن يسبقه تطوير شامل لمكاتب الشهر العقارى، حتى لا تكون المكاتب سبب فشل تطبيق القانون على أرض الواقع، وذلك من خلال وضع خطة شاملة للتطوير تعتمد على ميكنة الخدمات بشكل كامل وزيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التطوير، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق سوى أن تكون تابعة لهيئة مستقلة بذاتها بعيدة عن وزارة العدل.