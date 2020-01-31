إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأسترالية جراء حريق غابات

أعلنت السلطات الأسترالية حالة الطوارئ في إقليم العاصمة كانبرا بسبب استمرار حريق خارج عن السيطرة في ضواحي المدينة.

وقال أندرو بار رئيس وزراء إقليم العاصمة للصحفيين في كانبرا اليوم الجمعة إن "مزيج الحرارة الشديدة والرياح والمساحات النباتية الجافة سيعرض الضواحي في جنوب كانبرا للخطر خلال الأيام المقبلة".

وتسبب "حريق وادي أورورال" الحالي في متنزه "نامادجي" الوطني، الذي يمتد بين العاصمة كانبرا وولاية "نيو ساوث ويلز" حيث مدينة سيدني، في احتراق 18500 هكتار بالفعل، أو ما يقرب من 8 بالمئة من إجمالي مساحة أرض الإقليم.

ويهدد هذا الحريق الهائل المنازل في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

وقال بار "قد يصبح هذا الحريق غير متوقع للغاية. قد يصبح غير قابل للسيطرة".

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