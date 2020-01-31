«منظمة الصحة» تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الخميس، أن فيروس كورونا المستجد بات يشكل «حال طوارئ صحية ذات بعد دولي».

وأعلن تيدروس ادهانوم غيبرييسوس مدير عام المنظمة، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ في المنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 20 دولة.

وقال المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحافي، إن «قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفاً (...) والأمر ليس بمثابة تحد للصين».

ورغم ذلك، اعتبرت المنظمة أنها لا ترى سبباً للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين.

وأوضح ادهانوم غيبرييسوس أن المنظمة، التابعة للأمم المتحدة، «لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات» إلى الصين.

اقرأ أيضا... أميركا تعلن أول انتقال لعدوى كورونا بين البشر داخل أراضيها

وظهر الفيروس في الصين، في ديسمبر الماضي، وانتشر في العديد من مناطق العالم.

وأعلنت السُلطات الصينيّة، الخميس، تسجيل 38 حالة وفاة إضافيّة بالفيروس في مقاطعة هوباي في وسط الصين خلال 24 ساعة، وهو أعلى ارتفاع يومي في الوفيات منذ بدء تفشي المرض في ديسمبر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 170.

وارتفع عدد المصابين إلى نحو 7700 شخص في الصين. وهذا الرقم تخطّى عدد الإصابات عند انتشار فيروس سارس (متلازمة الالتهاب التنفّسي الحاد) الذي أصاب 5327 شخصاً في 2002 و2003 وأدّى إلى وفاة 774 شخصاً في العالم بينهم 349 في البرّ الصيني.