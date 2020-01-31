مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري" للأعمال القتاليّة باليمن

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان اعتُمد بالإجماع إلى "الوقف الفوري" للأعمال القتاليّة التي تُهدّد العمليّة السياسيّة في اليمن. وجاء في البيان أنّ "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدًّا من التصاعد الكبير للعنف في نهم والجوف وتأثيره على المدنيّين الذين نزح آلاف منهم في الأيّام القليلة الماضية".
وشدّد البيان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النّار في الحديدة، بموجب الالتزامات التي تمّ التعهّد بها في السويد في كانون الأوّل 2018. وطالب أعضاء مجلس الأمن بـ"إنهاء كلّ عمليّات الترهيب ضدّ العاملين في المجال الإنساني" وبضمان "الوصول بلا عوائق" إلى شمال البلاد بشكل خاصّ.
صدر هذا البيان عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت الثلاثاء بناء على طلب المملكة المتحدة.
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