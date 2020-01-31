ترامب يتعهد من أيوا بتحقيق انتصار ساحق على "الديموقراطيين الاشتراكيين"

تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام حشد في ولاية أيوا بأن يُحقّق "النصر" في تشرين الثاني "على الديموقراطيّين الاشتراكيّين".
ونظّم ترامب مهرجانًا انتخابيًا في أيوا، قبل أيّام قليلة من انطلاق الانتخابات التمهيديّة للديموقراطيّين من هذه الولاية التي لم تحسم بعد خيارها بشأن خصم الرئيس الأميركي في السباق إلى البيت الأبيض.
ومِن دي موين، عاصمة هذه الولاية الريفيّة التي تلعب دوراً حاسماً في الانتخابات التمهيديّة الديموقراطيّة، ندّد الرئيس الأميركي بـ"جنون اليسار الراديكالي". وقال ترامب للحشد "سننتصر في ولاية أيوا العظيمة، وإذا لم نفز، فسيكون ذلك كابوسًا لمزارعكُم".
وباشر ترامب حملة إعادة انتخابه منذ أشهر، مركّزًا بصورة أساسيّة على حيويّة الاقتصاد الأميركي والاتّفاقات التجاريّة التي أبرمها ويشيد بمنافعها للأميركيّين، مؤكّدًا أنّه أنجز "أكثر بكثير من أيّ رئيس" خلال السنوات الثلاث الأولى من حكمه.
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