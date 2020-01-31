خارجية أميركا دعت مواطنيها لتجنب السفر إلى الصين

دعت وزارة الخارجية الأميركية، مواطنيها لتجنب السفر إلى الصين وذلك مع ارتفاع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سريع الانتشار.
ولفت بيان الخارجية إلى أن لدى الحكومة الأميركية قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة هوبي.
وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.
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