خارجية أميركا دعت مواطنيها لتجنب السفر إلى الصين

دعت ​وزارة الخارجية الأميركية​، مواطنيها لتجنب السفر إلى ​الصين​ وذلك مع ارتفاع الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ سريع الانتشار.

ولفت بيان الخارجية إلى أن لدى ​الحكومة الأميركية​ قدرة محدودة على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في مقاطعة هوبي.

وأعلنت ​السلطات الصينية​، في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا.

كما أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئ صحية عامة تثير قلق عالمي.