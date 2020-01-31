تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" غرب وشمال مأرب

احتدمت المواجهات بين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية، وجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد مصدر ​عسكري​ يمني لوكالة "​سبوتنيك​" بأن مواجهات عنيفة تدور بين الجيش و"أنصار الله" باتجاه معسكر كوفل التابع للواء 312 مدرع جنوب شرقي مديرية صرواح غرب مأرب، إثر هجوم شنته الجماعة على مواقع عسكرية.

وأضاف أن "أنصار الله" تحاول التقدم إلى معسكر كوفل الذي يبعد نحو 10 كيلو مترات عن مركز مديرية صرواح الذي يفصله نحو 30 كيلو مترا عن مدينة مأرب مقر ​قيادة الجيش​ اليمني.

وأشار إلى تواصل المواجهات بين الجيش و"أنصار الله" في طلعة مية بمديرية مجزر شمال غربي مأرب، وسط محاولات للجماعة السيطرة على معسكر ماس الاستراتيجي.

وذكر أن "أنصار الله" تتقدم باتجاه منطقة السحيل في مديرية مدغل شمال غربي مأرب، ل​قطع طريق​ مأرب ​صنعاء​.