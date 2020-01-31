هادي حبيش: نتجه لحضور جلسة الثقة للحكومة مع استبعاد منحها لها

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ إلى ان "الكتلة تتجه لحضور ​جلسة الثقة​ النيابية مع استبعاد منح ​الحكومة​ الثقة، وعزا ذلك إلى "الاعتبارات التي أدت إلى ​تشكيل الحكومة​".

وقال: "على الأرجح أن الكتلة لن تمنحها الثقة لأننا لسنا جزءاً منها، ولأنها حكومة اللون الواحد مع احترامنا لوزرائها، وعلى كلّ حال ستحدد الكتلة موقفها بناء على ما يتضمنه ​البيان الوزاري​".