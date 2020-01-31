هادي حبيش: نتجه لحضور جلسة الثقة للحكومة مع استبعاد منحها لها

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش إلى ان "الكتلة تتجه لحضور جلسة الثقة النيابية مع استبعاد منح الحكومة الثقة، وعزا ذلك إلى "الاعتبارات التي أدت إلى تشكيل الحكومة".
وقال: "على الأرجح أن الكتلة لن تمنحها الثقة لأننا لسنا جزءاً منها، ولأنها حكومة اللون الواحد مع احترامنا لوزرائها، وعلى كلّ حال ستحدد الكتلة موقفها بناء على ما يتضمنه البيان الوزاري".
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