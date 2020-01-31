كريدية ردا على حبشي: محظوظ لأنني أستفيد من تأمين صحي تتكفل به أوجيرو

اشار المدير العام لهيئة ​اوجيرو​ ​عماد كريدية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ردا على المؤتمر الصحفي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي، الى انه "​صحيح يا سعادة النائب حبشي أنني محظوظ لأنني أستفيد من تأمين صحي تتكفل به هيئة "​أوجيرو​" في بلد يموت بعض أبناؤه أمام أبواب ​المستشفيات​، ولكنني لم أصل إلى مستوى حظّك إذ أنك تستفيد أنت وكامل أسرتك من تأمين صحي يتكفل به لبنانيون ثاروا وصرخوا كلن يعني كلن ولم يستثنوك منن".

يذكر ان حبشي اعلن ان بيده مستند يؤكد ان "أوجيرو" تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو ٦٥٢٧ دولار سنوياً.