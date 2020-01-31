أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبة قاطيشا، "أنه لا ثقة لهذه الحكومة، لأن مواصفات الحكومة الإنقاذية تختلف كليا عن هذه الحكومة المؤلفة من وزراء حزبيين".
وأوضح قاطيشا في حديث صحفي أن "أي حكومة إنقاذية يجب أن تحظى برضا الشارع اللبناني أولاً، والأسرة العربية والمجتمع الدولي ثانياً، وبالتالي كيف نمنح الثقة لحكومة لا يملك وزراؤها قرارهم، ولن يجرؤوا على اتخاذ أي قرار قبل موافقة قياداتهم الحزبية"، مستبعداً أن تنجح هذه الحكومة بـ"تحقيق أي شيء طالما أن الدول العربية والغربية لن تقدم لها الدعم المطلوب". ولفت قاطيشا إلى أن "حضور كتلة نواب القوات جلسة الثقة غير محسوم حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشا: لا ثقة للحكومة وحضورنا الجلسة غير محسوم حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.