قاطيشا: لا ثقة للحكومة وحضورنا الجلسة غير محسوم حتى الآن

أكد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبة قاطيشا​، "أنه لا ثقة لهذه ​الحكومة​، لأن مواصفات الحكومة الإنقاذية تختلف كليا عن هذه الحكومة المؤلفة من وزراء حزبيين".

وأوضح قاطيشا في حديث صحفي أن "أي حكومة إنقاذية يجب أن تحظى برضا الشارع اللبناني أولاً، والأسرة العربية و​المجتمع الدولي​ ثانياً، وبالتالي كيف نمنح الثقة لحكومة لا يملك وزراؤها قرارهم، ولن يجرؤوا على اتخاذ أي قرار قبل موافقة قياداتهم الحزبية"، مستبعداً أن تنجح هذه الحكومة بـ"تحقيق أي شيء طالما أن ​الدول العربية​ والغربية لن تقدم لها الدعم المطلوب". ولفت قاطيشا إلى أن "حضور كتلة نواب ​القوات​ ​جلسة الثقة​ غير محسوم حتى الآن".