كنعان: لم يمر بند إلغاء تمويل صندوق التقاعد للمهندسين في موازنة 2020

اكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ انه "لم يمر بند إلغاء تمويل صندوق التقاعد للمهندسين في موازنة 2020". وأكّد كنعان لـ "الأخبار" أنّ المادة 18 سُحبت من الموازنة في جلسة المناقشة التي عقدتها اللجنة في أيلول الماضي، "ووصل مشروع الموازنة إلى الهيئة العامة من دون هذه المادة أصلاً"، لافتاً إلى أن من أثار القضية "لم يطّلع على الموازنة".

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