الرئيس التونسي: خطة ترامب هي مظلمة القرن

الجمعة 31 يناير 2020

قال الرئيس التونسى قيس سعيد، الخميس، إن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينين وإسرائيل هى "مظلمة القرن"، مضيفا أن فلسطين ليست ضيعة أو بستان لتكون موضوع صفقة. وانتقد سعيد ما وصفه "بثقافة الهزيمة فى العالم العربى".



وتتصور خطة ترامب حلا قائما على دولتين تعيش بموجبه إسرائيل ودولة فلسطينية جنبا إلى جنب، لكن بشروط صارمة يرفضها الفلسطينيون. ‭‭ ‬‬ وتمنح الخطة إسرائيل الكثير مما سعت إليه طويلا، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بمستوطناتها المقامة بالضفة الغربية وبالسيادة على غور الأردن وبأن القدس هي عاصمة إسرائيل غير القابلة للتقسيم.

وتستعد تونس لأن تحصل على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي هذا العام.

ومن جانبه، أوضح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، ملامح خطته للسلام التى رفض المشاركة فيها الجانب الفلسطينى دون التطرق لأى تفاصيل.

وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفى، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى "نتنياهو" اتخذ خطوة عملاقة نحو السلام بالأمس، مؤكدا أنه أخبرنه باستعداده لدعم هذه الرؤية، وجعلها أساسا لمفاوضات المباشرة بين الطرفين، والجينرال بينيانس دعم هذه الرؤية من أجل أن تحدث هذه الإنفراجة الكبرى فى النزاع الفلسطينى الإسرائيلى، كذلك وعلى غرار هذا، لدينا وضع يجب أن نتعامل وهو هدر الذى يحدث فى ذلك الوقت والشعب الإسرائيلى يريد السلام بأى طريقة.

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وأضاف ترامب: هذه أول مرة إسرائيل تنشر خريطة تتحدث عن الأراضى التى ستقدمها مقابل تحقيق السلام، هذه خطوة غير مسبوقة وتطور كبير، وشكرا لرئيس الوزراء الإسرائيلى على هذه الخطوة الشجاعة، ولدينا الكثير من الأقوياء شكرا على هذه الجهود حتى يكون هذا الاعتراف قابل للتحقيق، نقوم على عمل وجود دولة فلسطينية، تحت هذه الرؤية ستظل القدس العاصمة غير المقسمة لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لم تكن فى أى يوم من الأيام أقوى مما هى عليه اليوم، متابعاً أنه حان الوقت من أجل طى الصفحة الدموية، وواشنطن مستعدة للتعامل مع جميع الأطراف.

وتابع دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفى، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نيتنياهو، نحن ملتزمون أمام الإنسانية لتحقيق هذه الخطة.

وأضاف ترامب أن أمريكا لا يمكن أن تصنع السلام لوحدها، هناك العديد من المسلمين لم يزوروا المسجد الأقصى والعديد من المسيحيين لم يزوروا الضفة الغربية ولم يزورو الكنائس المسيحية والأماكن المقدسة الواردة فى الإنجيل، فى الواقع كل البشرية يجب أن تتمتع بزيارة الأماكن المقدسة، الآن العالم مترابط أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف: هناك أرض قديمة مقدسة لا يجب أن تكون أرضا للنزاع وأنما أرض للسلام، أشكركم على كل هذا العمل.