ارتفاع حصيلة وفيّات "كورونا" في الصين إلى 212

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بكين: أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوَسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحّية المحلّية الجمعة.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات في الصين من جرّاء الفيروس إلى 212.

كما سُجّلت 1200 إصابة إضافيّة بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.

وكانت منظّمة الصحة العالميّة أعلنت في وقت سابق الخميس أنّ فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حال طوارئ صحّية ذات بعد دولي"، لكنّها دعت الى عدم الحدّ من الرحلات.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس إنّ "قلقنا الاكبر يكمن في امكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الانظمة الصحية اكثر ضعفا".

ورغم انتشار الفيروس، اكّد انّ المنظمة "لا توصي بالحدّ من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الافراد)، وهي تُعارض حتّى فرض ايّ قيود على الرحلات" الى الصين.

وبدأت دول عدة بحظر رحلات الصين من دخول مطاراتها مثل إسرائيل والمغرب وإيطاليا.

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وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الخميس تسجيل أوّل حالتَي إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في إيطاليا وتعليق كلّ الرّحلات الجوّية من الصين وإليها، مشيرًا إلى أنّ إيطاليا أوّل بلد أوروبي يتّخذ خطوة مماثلة "في إجراء احترازيّ".

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "كما في بلدان أُخرى، لدينا حالتان مؤكّدتان من فيروس كورونا المستجدّ. يتعلّق الأمر بسائحَين صينيَّيْن وصلا قبل أيّام".

كما أعلنت شركة الطيران المغربية الخميس تعليقا موقتا لرحلاتها بين الدار البيضاء وبكين حتى نهاية شباط/فبراير.

وعزت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان لها القرار الساري المفعول ابتداء من الجمعة وحتى 29 شباط/فبراير إلى "التراجع القوي في الطلب على رحلات الدار البيضاء - بكين - الدار البيضاء".

وكان المغرب الذي لم يسجل أي إصابة بالفيروس، أعلن الاثنين أنه يستعد لإجلاء مئة من رعاياه موجودون في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، من دون تحديد تاريخ بدء الإجلاء.

وقررت شركات طيران عدة بينها بريتش ايرويز ولوفتهانزا واميريكن ايرلاينز تعليق او تقليص رحلاتها الى البر الصيني. واوصت دول عدة بينها بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة مواطنيها بتجنب زيارة الصين.