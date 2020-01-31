شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان" تكلف "الإعلاميين" بمخاطبة مجلس الدولة حول قانونية الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب نضال السعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة انتهت -بخصوص أزمة عدم إجراء انتخابات بنقابة الإعلاميين- إلى قيام اللجنة التأسيسية المؤقتة لنقابة الإعلاميين بمخاطبة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستفتائه حول مدى قانونية الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وكان اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها، وشهدت مشادات كلامية بين الحضور.

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المشادة الأولى بين نادر مصطفى أمين سر اللجنة والأعضاء جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، حينما ألمح في حديثه بما وصفه " شخصنة" الاجتماع من جانبهم لصالح النائب جلال عوارة، لكى يتمكن من الحصول على كارنيه عضوية النقابة، بينما عقبوا بأنه هو الذى يسعى لإفساد الاجتماع لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين.

ورد النائب جلال عوارة منفعلاً على النائب نادر مصطفى الذى وقف مسجلاً اعتراضه على ما وصفه بـ"شخصنة" الاجتماع لصالحه، قائلاً: "اتفضل اقعد، أنا ليس لى علاقة، ولكن أنا شايفك وأنت معاهم عند الحمام وبتقرأ من الورقة اللى إدوهالك علشان تبوظ الاجتماع"، وأكملت النائبة جليلة: "أيوه واضح إن عندك مصلحة تبوظ الاجتماع لصالحهم"، فأشار النائب برفضه لهذا الحديث.

فيما أرجع رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة طارق سعدة عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى عدم وجود دعم مادى من الدولة أو مقر، لافتًا إلى نص المادة 9 لشروط العضوية بالنقابة الذى لا يمنحهم الحق بمنح الكارنيه لإعلامى حتى لو عمره ٩٠ عامًا إلا بعد تقييده فى جدول تحت التمرين الذى ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب، لتعقب النائبة جليلة عثمان مازحة: "كده هتنعقدوا في 2030".