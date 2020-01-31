حركة تنقلات الجيزة.. "حمزة" رئيسًا لقطاع الغرب و"فاروق" للآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أجرى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات محدودة في قيادات الصف الأول "بحث". وتولى العميد طارق حمزة رسميًا منصب رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة خلفًا للعقيد أسامة عبد الفتاح الذي تم نقله إلى مديرية أمن كفر الشيخ. وخلال الفترة الماضية، باشر العميد "حمزة" أعمال القطاع الذي يضم (الجيزة - بولاق الدكرور - العمرانية - الهرم - الطالبية). وجاء في الحركة أيضًا تصعيد المقدم تامر فاروق ليتولى منصب رئيس مباحث إدارة مكافحة جرائم الآداب خلفا للعميد طارق حمزة.

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