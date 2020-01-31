"السبيلي" يجري حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الجمعة، حركة تنقلات محدودة بقطاع المباحث. الحركة شملت نقل النقيب عماد الخولي معاون مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد إلى قسم أول أكتوبر، والنقيب أحمد البطران معاون مباحث قسم أطفيح. وجاء في الحركة تصعيد النقيب أحمد ماهر ليتولى منصب معاون أول مباحث قسم شرطة الصف بفرقة الشرق التابعة لقطاع الجنوب.

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