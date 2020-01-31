شركات السياحة تعلن أسعار عمرة رجب.. والغرفة تحذر!

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

مع قرب حلول شهر رجب، أعلنت شركات السياحة الدينية العاملة، أسعار برامج عمرة رجب عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف أكبر عدد من المواطنين الراغبين في أداء العمرة.

طرحت الشركات أسعار العمرة التي تبدأ من 15 ألفًا وحتى 27 ألف جنيه لمدة تتراوح من 10 إلى 15 يومًا، وفقًا لكل مستوى اقتصادي و4 نجوم و5 نجوم، وذلك حسب تسكين الغرف (ثنائي وثلاثي ورباعي).

وقال أحمد البكري، صاحب شركة سياحة، إن متوسط أسعار عمرة شهر رجب تبدأ للمستوى الاقتصادي من 15 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر مستوى 4 نجوم من 18 ألفًا، بينما يبدأ سعر مستوى 5 نجوم من 23 ألف جنيه.

وأوضح البكري، لمصراوي، أن أسعار العمرة للموسم الجديد طيبة وفي متناول الجميع، وهناك إقبال من المواطنين عليها، وذلك بعد إلغاء رسوم التكرار البالغ قيمتها 10 آلاف جنيه والتوعية الكاملة بحقوق المعتمرين والشركات والعمل ببوابة العمرة المصرية.

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وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، إن أسعار عمرة رجب تبدأ من 15 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي لمدة 15 يومًا، و5 نجوم من 22 لـ 27 ألف جنيه لمدة 10 أيام، حسب التسكين (ثنائي ـ ثلاثي ـ رباعي).

وأوضح سلطان، في تصريحات خاصة، أن العمرة شهدت استقرارًا هذا العام بعد العمل على بوابة العمرة المصرية التي حافظت على حقوق المواطنين والشركات السياحية ومنعت السماسرة من التلاعب بالتأشيرات والتأثير على الموسم.

وحذرت غرفة شركات السياحة الشركات المنظمة لبرامج العمرة، بعدم مخالفة برنامج العمرة والالتزام بمواعيد الرحلات ذهابًا وعودة، طبقًا للبرنامج المسجل على الأنظمة الإلكترونية للبوابة، والمقدم من الشركات، موضحةً أن تعديل أي مواعيد دون الحصول على موافقات مسبقة يعد مخالفة تستوجب تطبيق الجزاءات التي تصل لحد إلغاء الترخيص.

وأكدت الغرفة متابعة الرحلات وعودة المعتمرين بالمنافذ ومطابقتها مع توقيتات الرحلات المسجلة من خلال البوابة، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة، طبقًا لما قدمته الشركة عند الحصول على الموافقات اللازمة لاستصدار الباركود، موضحةً أنه سيتم توقيع عقوبات على الشركات المخالفة تصل لحد إلغاء الترخيص.​