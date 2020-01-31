قبل يوم الخروج.. تمثالٌ وسط بروكسل يلبس علم بريطانيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أُلبس تمثال البرونز الشهير للطفل الذي يتبوّل في حوض نافورة وسط العاصمة البلجيلية بروكسل ألوان العلم البريطاني، ووضعت قبّعة على رأسه، وذلك قبل يوم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في حدث غير عادية، وفق ما نقلت وكالة "يورونيوز".
وكان أعضاء البرلمان الأوروبي من 27 دولة في الاتحاد قد صوتوا الخميس على اتفاق بريكست. وينتظر أن تودّع بريطانيا رسميًا عضوية الاتحاد على الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش من يوم 2020/01/31، لينهي هذا البلد بذلك أكثر من أربعة عقود من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع أقرب جيرانه.
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