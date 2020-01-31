تمزيق العلَم التركي في البرلمان الأوروبي يغضب أنقرة

إسطنبول (أ ف ب)

استنكرت تركيا بشدة، أمس، تمزيق نائب يوناني في البرلمان الأوروبي العلم التركي خلال جلسة برلمانية، منددةً بتصرف «عنصري» من شأنه تصعيد التوتر بين أنقرة وبروكسل. وخلال نقاش حول حالة المهاجرين في الجزر اليونانية مساء الأربعاء في البرلمان الأوروبي، قام النائب الأوروبي المستقل يوانيس لاجوس بانتقاد تركيا قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها. وقال خلال ذلك «لا تحرصون إلا على عدم مضايقة تركيا، التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول: إلى الخارج، أيها الأتراك».

وردت تركيا بغضب على لسان وزير خارجيتها مولود تشاوش أوجلو. وكتب على تويتر «العقول العنصرية تعرف أننا نكسر أصابع من يقتربون من علمنا.. ليتعلم أطفال أوروبا المدللون أن يعرفوا مكانهم. يجب أن تقول أوروبا (كفى) للعدائية تجاه الإسلام». وأضاف «ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقوم بما هو مناسب إزاء هذا المهرج». وحاول مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور الذي أجرى الأسبوع الماضي أول زيارة له إلى هذا البلد، أن يهدئ التوتر على تويتر. وكتب في تغريدة «لا شيء يبرر تمزيق علم.. هذا عمل مؤسف. خطاب اليمين المتطرف الاعتيادي الكاره للإسلام غير مرحب به في بروكسل». واستنكرت الخارجية اليونانية «أي عمل يهين شعاراً وطنياً، في هذه الحالة، علم تركيا الوطني.. النازيون الجدد لا يمثلون إلا أنفسهم». ويتهم هذا النائب مع مجموعة من أعضاء سابقين وحاليين في حزب «الفجر الذهبي» بارتباطهم بعملية قتل مغني الراب المناهض للفاشية بافلوس فيساس في عام 2013. وتأتي حادثة تمزيق العلم فيما ارتفع التوتر بين تركيا وأوروبا ولا سيما اليونان بسبب تنقيب تركيا عن الغاز في مياه جزيرة قبرص.

وبعد أزمة غير مسبوقة في عام 2015 ناتجة عن تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى أوروبا، توصل الاتحاد الأوروبي في عام 2016 إلى اتفاق مثير للجدل مع تركيا حول الهجرة، سمح بانخفاض أعداد الهاربين سراً إلى أوروبا.