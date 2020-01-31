صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات محيطة بقطاع غزة

الجمعة 31 يناير 2020

دوت، مساء الخميس، صافرات الإنذار في مستوطنات محيطة بقطاع غزة، والتي عادة ما تكون إنذارا لقذائف أطلقت من داخل القطاع.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "ثلاثة قذائف أطلقت من غزة تجاه إسرائيل".

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت الدفع بمزيد من القوات إلى الضفة الغربية وحدود قطاع غزة بعد يومين من إرسال قوات إلى غور الأردن.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "بناء على تقييم الوضع الذي يتم إجراؤه بشكل متواصل في الجيش، تقرر تعزيز القوات القتالية في الضفة الغربية وغزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل يومين إرسال المزيد من قوات المشاة إلى منطقة غور الأردن.

ويأتي القرار عشية تنظيم احتجاجات في الأراضي الفلسطينية لتأكيد التمسك بقيام الدولة وعاصمتها القدس.

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وكانت الفصائل الفلسطينية دعت إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 41 فلسطينيا في مواجهات اندلعت، الأربعاء، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وتأتي التعزيزات العسكرية بالتزامن مع الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام.

وأعلن ترامب، الثلاثاء، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، موضحا أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، وأنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخبره بموافقته على خوض مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين، وتابع "الولايات المتحدة ستعترف بالمستوطنات جزءا من إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين، وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة -حسب ترامب- أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.