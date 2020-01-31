فرنسا تبدأ مهمة بحرية أوروبية لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت فرنسا، الخميس، بدء مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز بهدف ضمان حرية الملاحة في الخليج التي تقوضها ممارسات إيران.

وبذلت فرنسا جهودا من أجل وجود بديل أمني أوروبي في مضيق هرمز بعد استبعاد الانضمام إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات إيران.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، إن الفرقاطة كوربيه بدأت في تنفيذ دوريات في مضيق هرمز.

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وأضافت، أن فرقاطة هولندية ستنضم للفرنسية في غضون نحو أسبوعين.

واتفقت أمريكا وفرنسا، اليوم الإثنين، على أهمية تأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، ومواجهة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي: "إن واشنطن مستمرة في ردع السلوك الإيراني الخبيث بالمنطقة".

وشهدت الملاحة البحرية في مضيق هرمز تهديدات كان مصدرها النظام الإيراني بعد تورطه في اعتداءات على سفن شحن وناقلات نفط.