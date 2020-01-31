الجيش الليبي ينشر فيديو لتفريغ سفينة تركية محملة بالمدرعات

الجمعة 31 يناير 2020

نشر الناطق الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسمارى فيديو لتفريغ حمولة سفينة تركية محملة بالمدرعات والأسلحة فى ليبيا، وقال المسمارى فى منشور على "فيس بوك": "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترصد حمولة السفينة التركية التى قامت بإنزالها فى ميناء طرابلس مساء الثلاثاء الماضى الموافق 28 يناير 2020".



وتابع: "هذا ما أكدت عليه القيادة العامة أنه غزو تركى ينافى كل القوانين والأعراف الدولية وينتهك وقف إطلاق النار فى المنطقة الغربية".

وكان مصدر عسكرى فرنسى قد أكد حسب وكالة "فرانس برس"، أن سفينة تابعة للبحرية التركية رافقت شحنة من المدرعات إلى السواحل الليبية.

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وأفاد المصدر بأن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول"، رصدت أمس الأربعاء قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية وهى تواكب شحنة من الآليات المدرعة الخاصة بنقل الأشخاص قاصدة طرابلس.

وأضاف أن السفينة التى حملت الشحنة كان عليها العلم اللبنانى وتوقفت بميناء طرابلس حسب موقع Marine Traffic المختص فى تتبع حركة السفن.