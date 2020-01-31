شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 212 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 42 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين من جراء الفيروس إلى 212 حالة. كما سُجّلت 1200 إصابة إضافية بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد الإصابات في الصين إلى 8900 حالة.

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