شكرا لقرائتكم خبر عن اعتصامات ومسيرات بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل
» تمسك ورفض
وانطلقت أمس، المسيرات ونظمت الاعتصامات داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، رفضا لـ«صفقة القرن» وتمسكا بالأرض وبحقوق الشعب الفلسطيني المحقة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وأشادت الكلمات، بمواقف الأمم المتحدة والدول العربية والأجنبية الصديقة الداعمة للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.
» إلغاء تفاهمات
إلى ذلك، أفادت القناة الثانية عشرة بالتليفزيون الإسرائيلي الليلة قبل الماضية، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعث برسالة «شديدة اللهجة» إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم «صفقة القرن».
وأضافت: جاء في الرسالة أن «خطة السلام الأمريكية هي بمثابة إلغاء لتفاهمات أوسلو، وأن السلطة ترى أنه يجوز لها في أعقاب ذلك التنصل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما في ذلك التنسيق الأمني».
وهدد عباس بأنه «سيدعو الشارع الفلسطيني إلى الشروع بأعمال احتجاجية غير عنيفة».
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