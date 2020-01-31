شكرا لقرائتكم خبر عن «حزب الله» وراء اغتيال صحفي سوداني شهير والان نبدء بالتفاصيل

تقدمت مجموعة من أبناء دارفور في السودان ببلاغ يتهم ميليشيات حزب الله اللبناني بأنه وراء مقتل الصحفي محمد طه محمد أحمد.

ونقل موقع محلي سوداني عن مصدر قوله: إن مجموعة من أبناء دارفور تقدمت ببلاغ في مواجهة رئيس جهاز الأمن السوداني الأسبق، صلاح قوش، وآخرين، على خلفية مقتل الصحفي السوداني عام 2006.

وفي تصريح خاص، قال أحد الشاكين في البلاغ: إن لديهم بينات تقدموا بها بواسطة محاميهم، بأن «حزب الله» اللبناني وراء مقتل محمد طه محمد أحمد، موضحا أن سبب الاغتيال كان بعد أن هدد محمد طه بنشر أسماء عناصر سودانية تابعة للحزب قاتلت في لبنان.

وكانت المحكمة قد أعدمت 9 أشخاص، وبرأت 10 في هذه القضية التي هزت المجتمع السوداني وقتها.