شكرا لقرائتكم العثور على إعلامية مصرية مشنوقة داخل شقتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عثرت أجهزة الأمن المصرية على إعلامية مشنوقة في شقتها بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن زوج الإعلامية رحاب بدر وتعمل منسقة إعلامية لمهرجان الأقصر للسينما ظل يتصل بها هاتفيا من مقر عمله دون جدوى، فأبلغ والدتها كي تذهب لشقته بمنطقة المعادي جنوب القاهرة وتستطلع الأمر وتطمئنه على زوجته.

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رحاب بدر وزوجها

وأوضحت التحقيقات أن الأم ذهبت لشقة ابنتها وطرقت الباب كثيرا دون رد مما اضطرها وبمساعدة الجيران لكسر الباب واقتحام الشقة لتكتشف وجود ابنتها جثة هامدة ومشنوقة على سريرها.

وتبين من المعاينة أن جميع منافذ الشقة ومحتوياتها سليمة، وعلى الفور بدأت أجهزة الأمن باستدعاء الزوج وأقارب ومعارف الإعلامية للاستماع لأقوالهم وكشف ملابسات الحادث الغامض.

رحاب بدر

أخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بتفريغ هاتف القتيلة، والتحقيق مع حارس العقار والجيران لمعرفة آخر من تردد على شقة الإعلامية.