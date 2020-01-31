شدد المبعوث الصيني في ​الأمم المتحدة​ تشانغ جون، على أنه "يجب عدم المبالغة في رد الفعل على ​فيروس كورونا​ لأن ذلك سيتسبب بتبعات سلبية". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوب الصين بالأمم المتحدة: لعدم المبالغة في رد الفعل على كورونا لأن ذلك سيتسبب بتبعات سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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