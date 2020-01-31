خارجية أميركا: سيتم اجلاء عدد من موظفي سفارتها في بكين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها "وافقت على إجلاء جزء من موظفي سفارتها في بكين والقنصليات في بعض المدن الصينية على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه "سيتم إجلاء الموظفين غير الأساسيين عن السفارة في بكين والقنصليات في كل من تشنغدو وغوانزو وشنغهاي وشنيانغ"، مشيرةً الى أن "هذه الخطوة اتخذت في ظل المشاكل اللوجستية الناجمة عن القيود المفروضة على النقل، وانطلاقا من ضرورة الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة بعد انتشار فيروس كورونا الجديد".
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 7 آلاف شخص وقد وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 حالة.
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