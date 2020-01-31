ترامب: 5 إصابات بكورونا في الولايات المتحدة وهم في حالة جيدة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "5 أشخاص فقط في ​الولايات المتحدة​ مصابون بفيروس "كورونا"، وكلهم في حالة جيدة"، مشددا على "أننا نعمل عن كثب مع ​الصين​ وبلدان أخرى بشأن تفشي كورونا".

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