افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث تصادم​ بين دراجتين كهربائتين في شارع دلاعة في صيدا، أدّى الى إصابة شخصين برضوض مختلفة في الجسم، و قد عملت فرق الاسعاف في ​الجمعية الطبية الاسلامية​ على إسعاف الجريح الاول ونقله الى ​مستشفى حمود​، فيما عمل ​الصليب الاحمر​ على نقل الجريح الثاني. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جريحان بتصادم بين دراجتين كهربائيتين في شارع دلاعة- صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.