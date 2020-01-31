شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: ملتقيات التوظيف فرصة لعلاج مشكلة البطالة والحد من الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية الدور الذي تقوم به الحكومة ووزارة القوى العاملة لمواجهة ظاهرة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال عقد ملتقيات توظيف بجميع المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي ونتائج ملموسة في عملية التشغيل ولإتاحة فرص عمل حقيقية.

وأوضح أن ملتقيات التوظيف لها دور كبير في توظيف الشباب والقضاء على البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يتم تشغيل عدد كبير من الشباب الذين لديهم رغبة العمل في بلادهم دون السفر إلى الخارج.

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وأشار وكيل لجنة النقل، إلى أن ملتقيات التوظيف مهمة في توفير فرص عمل للخريجين، والتدريب على ريادة الأعمال وفتح آفاق للخريجين لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تحتاجها الدولة، مضيفًا أنه من خلال الملتقيات يتم توفير العديد من الوظائف لكل المؤهلات العالية والمتوسطة، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أنه بفضل عدد كبير من المشروعات، والاستثمارات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي، فقد تم توفير آلاف من فرص العمل للشباب.

وأكد النائب ضرورة تغيير فكرة العزوف عن العمل بالقطاع الخاص والحصول على الوظائف المتاحة بكل المنشآت الصناعية.