شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية يعلن تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائى عطية المحامى بالنقض ،أنه سيتقدم بأوراق ترشحه ظهر غدا الجمعة، على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقرر عقدها فى 15 مارس المقبل، وكان رجائى عطية قد قال من قبل :" لا مجال للتساؤل لماذا أخوض انتخابات نقابة المحامين ولكن التساؤل الواجب هو لماذا لا أخوض هذه الانتخابات وأنا معجون فى المحاماة من قمة رأسى لقدمى مهنة ونقابة ".

وأضاف رجائى عطية فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سبب نزوله الانتخابات النهوض على الإصلاح بشتى المجالات واسترداد نقابة المحامين لتكون للمحامين وأن تكون النقابة هى البيت الأول للمحامين يجدون الرعاية فى كنفها ويباشرون مهنتهم تحت مظلتها ورعايتها وتكريس دور المرأة فى نقابة المحامين والمحاماة وتكريس جماعية القيادة، بحيث يكون لكل محامى رأى فى نقابته وقراراتها مع تفعيل دور النقابات الفرعية واستعادة كرامة المحاماة وتوفير الآليات اللازمة ما بين المكتبات والمحاضرات .

وتابع :" وتواصل الأجيال لمد المحامى الذى يبدأ حياته بكل ما يلزمه لينهض وتعميم وتكريس وشفافية الخدمات النقابية بكافة أنواعها بحيث تصل إلى كل المحامين بعزة و كرامة وشفافية مع الإلتزام بالمساواة فيما بينهم ورعاية أصحاب المعاشات الذين أعطوا للمهنة من أعمالهم وجهودهم ويستوجب أن يكونوا فى أحضان النقابة من احترام ووفاء ورعاية "

وعلق على ما يردد بشأن عدم ترشحه نظرا لظروفه الصحية قائلا :" إن غدا لناظره قريب، أنا أعمل كما لا يعمل الشباب، مع عملى المستمر الذى لا ينقطع فى المحاماة، فقد ألفت 104 كتاب وأكتب أسبوعيا 10 مقالات ".

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وكانت شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة ولشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .