"الليبية للنفط": المؤسسة وإيني الإيطالية تخسران 155 ألف برميل يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الخميس، إن شركة مليته للنفط والغاز وهي مشروع مشترك مع شركة إيني الإيطالية، تخسر 155 ألف برميل نفط يوميًا بسبب إغلاق معظم حقول وموانئ النفط، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وتوقف العمل في حقلي أبو الطفل والفيل التابعين لمليته منذ بدء الإغلاق في 18 يناير.
وأضافت المؤسسة أن مليته تخسر أيضا 145 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز و9.4 مليون دولار من الإيرادات يوميًا.
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